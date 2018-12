Geen Tour de France voor Tolhoek in 2019

Antwan Tolhoek (foto: Team LottoNL-Jumbo)

Tolhoek maakte dit jaar zijn debuut in de Ronde van Frankrijk. Hij eindigde na drie weken koers als 37e en maakte indruk door in de bergetappes lang bij zijn kopman Steven Kruijswijk te blijven. Het was de bedoeling dat Tolhoek dit jaar al in de Giro in actie zou komen. Een knieblessure gooide echter roet in het eten. Door een blessure van een ploeggenoot en zijn sterke rijden in het Criterium du Dauphine mocht Tolhoek mee naar de Tour.

Op de weg terug na zware oogontsteking

De voorbereiding op het komende seizoen verloopt verre van vlekkeloos. Tolhoek kampte de afgelopen weken met een zware oogontsteking. Hij kon door de ontsteking nauwelijks iets zien. Vandaag liet hij op de ploegenpresentatie van Jumbo-Visma (de nieuwe naam van het team) weten op de weg terug te zijn.

Het is de bedoeling dat hij op 20 februari in de Ruta del Sol zijn eerste wedstrijdkilometers. Daarna zal Tolhoek de Strade Bianche rijden, de Ronde van Catalonië en de Ronde van Zwitserland. In de laatste twee wedstrijden mag hij voor eigen kans gaan.