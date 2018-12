Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Verstopte filter legt Doel 4 stil

De Belgsiche kerncentrale Doel 4, net over de grens bij Hulst, is vandaag stilgelegd. Volgens exploitant Engie Electrabel is een pomp in het niet-nucleaire deel stilgevallen door een verstopte filter.

Vier keer per jaar vergadert de klankbordraad met de kerncentrale in Doel (foto: Omroep Zeeland) Kernenergiewaakhond FANC meldt het stilleggen op de voet te volgen. Doel 4 was vorige week weer aan het net gekoppeld, nadat de centrale deze zomer werd stilgelegd vanwege betonrot in het plafond van het bunkergebouw van de reactor. Dinsdag werd bekend dat twee van de vier reactoren van de kerncentrale langer blijven uitgeschakeld dan eerder werd gezegd. Doel 1 blijft tot 15 maart stil in plaats van tot eind januari, Doel 2 tot eind januari in plaats van in december. De reactoren liggen stil voor complexe werkzaamheden. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.