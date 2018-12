Slapen in een kartonnen doos voor straatkinderen

(foto: Omroep Zeeland)

Deelnemers maken van kartonnen dozen en plastic een hutje waar ze komende nacht in slapen. In Terneuzen gaan twaalf jongeren en zes volwassen de uitdaging aan en dat in een nacht waar de weersvoorspelling verre van ideaal is.

Volgens initiatiefnemer Willem IJmker zal het niet comfortabel worden. "Deelnemers mogen alleen een slaapzak en zaklamp meenemen. Een luchtbed mag dus niet." De groep heeft alleen de beschikking over kartonnen dozen, zeil en tape. Door de harde wind zoeken ze wel de luwte van de kantine van korfbalvereniging Luctor op.

Voor de actie is bijna 1000 euro opgehaald door de achttien deelnemers. De initiatiefnemers hopen dat bezoekers ook nog een bijdrage doen voor het goede doel.

Het geld dat wordt opgehaald met een Nacht Zonder Dak gaat naar Tear. Zij helpen straatjongeren in derdewereldlanden voor een beter toekomst. Nacht Zonder Dak wordt het hele jaar door in heel Nederland gehouden. In Kapelle slapen jongeren op 17 mei 2019 een nacht in een kartonnen doos.