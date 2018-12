'Ik stop pas wanneer ze in Den Haag over hondenbelasting gaan praten'

Toen de dochter van Yanover een hond wilde kwam hij in aanraking met de hondenbelasting. De hondenbelasting die aan de gemeente wordt betaald hoeft niet perse worden uitgegeven aan faciliteiten voor honden. En dat maakt Yanover boos. Daarom is hij gestart met de petitie in de hoop dat hondenbelasting wordt afgeschaft. Hij heeft veertigduizend geldige handtekeningen nodig om de petitie in te dienen in Den Haag. De einddatum van de petitie staat op 31 maart.

Ongeldig

Veel petities worden ongeldig ingevuld. Er ontbreekt informatie, de informatie is onjuist, de deelnemers zijn te jong of de deelnemers bevestigen hun handtekening niet. Ondanks deze tegenslagen denk Yanover niet aan stoppen. "Ik stop pas wanneer ik veertigduizend geldige handtekeningen heb ingediend en de Tweede Kamer de petitie in behandeling neemt", aldus Yanover.