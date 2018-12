Opnieuw vertraging verhuizing marinierskazerne

ingang Marinierskazerne Doorn (foto: Omroep Zeeland)

Het overleg dat het ministerie voert met vertegenwoordigers van het personeel is nog niet afgerond. Daardoor wordt de gunning van de voorbereidende bouwwerkzaamheden uitgesteld tot 1 juli. Die gunning is belangrijk voor Vlissingen, omdat vanaf dat moment zeker is of de marinierskazerne naar Zeeland komt.

Onder mariniers is een hoop weerstand tegen de verhuizing, omdat ze het niet zien zitten om vanuit Doorn naar Zeeland te verhuizen. Staatssecretaris Visser liet eerder weten dat het minstens 37,5 miljoen euro kost als de verhuizing wordt afgeblazen. Het besluit om de marinierskazerne naar Vlissingen te verplaatsen, is in 2012 genomen.