Vruchteloze zoektocht naar nieuwe arts: Waar moet ik nu naartoe?

Miranda kreeg deze zomer plotseling hevige pijn in haar rug. Ze kon niet meer staan, lopen of zitten. Ze belde daarom haar praktijk op met de vraag of haar huisarts langs wilde komen. Volgens Miranda weigerde hij dat. Wel schreef hij zonder haar te hebben gezien morfine voor. De pijn bleef zo hevig dat uiteindelijk de ambulance haar naar het ziekenhuis bracht. De artsen daar konden niet geloven dat de huisarts eerder die dag weigerde langs te komen. Miranda: "Het vertrouwen was weg, dus ging ik op zoek naar een nieuwe arts."

Vruchteloos

Het werd een zoektocht van drie maanden, vruchteloos tot nu toe. Het vaakst kreeg Miranda te horen dat de praktijken vol zaten. Maar ook dat ze te ver weg woonde en in het 'verkeerde' postcodegebied woonde. En dat laatste steekt haar het meest. "Vlissingen is zo groot niet, hoezo verkeerde postcodegebied?"

Afwijzing van weer een praktijk uit de buurt voor Miranda. Ze wordt er moedeloos van (foto: Omroep Zeeland)

In Nederland is bij wet geregeld dat je vrij bent je huisarts te kiezen. De huisarts mag weigeren als de patiënt te ver weg woont, de praktijk vol is, hij niet kan instemmen met bepaalde zorgwensen (bijvoorbeeld een verzoek voor euthanasie) of hij kortgeleden nog hulp heeft gegeven als waarnemer van de oude huisarts.

Wachten op HAP

Miranda wordt er moedeloos van. Onlangs had ze een dokter nodig. Toen wachtte ze maar tot de huisartsenpost openging. "Wat als er nu acuut iets gebeurt, wat moet ik dan doen?"

In oktober 2017 meldde patiëntenorganisatie Zorgbelang dat er 11 klachten waren van mensen die geen huisarts konden vinden in Zeeland. Nu, een jaar later, zijn dat er 9. Volgens Cisca Zuurveld van Zorgbelang is dat het topje van de ijsberg. "Mensen weten vaak niet waar ze met hun klacht terecht kunnen. Dat kan dus bij ons." Zorgbelang registreert de meldingen en geeft als advies schriftelijk een aanvraag bij een huisarts te in te dienen in plaats van mondeling. De organisatie heeft ook een voorbeeldbrief.

Nieuwe huisartsen

De overkoepelde huisartsenorganisatie ZHCO zet een nieuwe social media campagne op om jonge artsen naar Zeeland te trekken. De hoop is dat die artsen bestaande praktijken overnemen en waar mogelijk is, uitbreiden.

Ook minister Bruins heeft aandacht voor het tekort aan huisartsen en noemt daarbij specifiek Zeeland als één van de probleemgebieden. Hij wil het vak van huisarts aantrekkelijker maken. Bruins: "Ik vind het belangrijk dat huisartsen goed hun werk kunnen doen, met voldoende tijd voor de patiënt. Sinds een aantal jaren leiden we al extra mensen op. Ook wordt er geprobeerd de beschikbare opleidingsplekken voor huisartsen goed te spreiden over het land. De ervaren regeldruk en personeelstekorten in de zorg worden aangepakt. Maar er moet echt een tandje bij om de huisartsenzorg goed en toegankelijk te houden voor de toekomst.".