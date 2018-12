Hond Gabi kan bij 92-jarig baasje blijven na oproep om uitlaters

Mieke laat iedere ochtend Gabi uit, de hond van Barbara van der Weele (92) (foto: Omroep Zeeland)

Maanden geleden zijn Beiler en Rol begonnen met het uitlaten van Gabi om mevrouw Ter Weele te helpen. De twee dames hebben nu dringend versterking nodig. De 92-jarige vrouw mag van de huisarts niet naar buiten, omdat ze spontaan kan vallen.

Zelf laat Beiler de hond al negen maanden uit voor mevrouw Ter Weele. "Ik liep zelf een keer op het strand, toen was ze een beetje aan het worstelen. Toen heb ik haar gevraagd de hond ook eens uit te laten."

Beiler laat in het radioprogramma Zeeland wordt Wakker weten dat ze met verschillende mensen telefonisch contact op heeft genomen. Ze is verrast hoe bereidwillig sommige mensen zijn. "Er is bijvoorbeeld een meisje dat vóór haar nachtdienst om 12 uur de hond uit wil laten." Dat is alleen geen optie, omdat dat te laat is.

Beiler verrast door reacties op Facebookbericht

Het is niet meer de vraag of Gabi door nieuwe mensen wordt uitgelaten, maar vooral wanneer en op welk moment van de dag. Beiler probeert nu personen aan te wijzen die verantwoordelijk zijn voor de ochtend, middag en avond. "Ik doe altijd de ochtenden, ik probeer nu de mensen aan elkaar te koppelen die de middagen en de avonden gaan doen."

Onafscheidelijk

Het belangrijkste vindt Beiler dat de 11-jarige Gabi nog even bij haar hoogbejaarde baasje kan blijven. Ze vertelt dat het voor mevrouw Ter Weele niet meer mogelijk is de hond uit te laten. "Ze is een paar keer gevallen toen ze de hond uit ging laten. De laatste keer was ze in de nacht voor de deur op de grond geknald en is de ambulance gekomen. Later hoorde ik dat de hond vreselijk gegild had."

