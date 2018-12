Staal vervangen door beton; inzameling klein chemisch afval nu helemaal veilig

We zijn deze ochtend bij de milieustraat in Goes. Directeur Paul Marinissen van de Zeeuwse Reinigingsdienst is blij met de betonnen afvaldepots. "Het kon niet meer zoals het was met de stalen depots. We moesten de laatste jaren zoveel onderhoud plegen aan die depots. Er dreigde een onveilige situatie te ontstaan."

Brandonveilig

De stalen containers waren te brandonveilig en de grond dreigde verontreinigd te raken. "Dat gebeurde nog net niet, door eigen oplossingen. "Maar er moest iets gebeuren, zegt Marinissen. "Doordat de Regionale Uitvoeringsdienst de stalen depots afkeurde, moesten er nieuwe depots komen."

Toen duidelijk werd dat in acht milieustraten de stalen afvaldepots moesten worden vervangen, reageerden die gemeenten niet blij, vervolgt Marinissen. "Dat betekende een investering van 560.000 euro. Maar er was voor hen geen keuze. De wet is aangescherpt en dat betekent dat er geld moest worden uitgegeven om nieuwe, betonnen afvaldepots te laten maken voor het klein chemisch afval."

Op de toonbank

Mensen die hun klein chemisch afval komen inleveren, zetten dat voortaan op een toonbank, in de goede plastic bakken. "Onze mensen zorgen er vervolgens voor dat het afval verwerkt wordt. Voorheen liepen mensen de container in om hun spullen neer te zetten, waardoor niet alles juist gesorteerd werd. Nu doen we dat zelf en gaat dat beter en veiliger."

