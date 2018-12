GPC Vlissingen verlengt met Jack Wijnands

Trainer Jack Wijnands is ook volgend seizoen actief bij GPC Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

De 56-jarige Wijnands is bezig aan zijn eerste seizoen bij GPC Vlissingen. Voorzitter Ron Huser is blij dat Wijnands zijn verbintenis heeft verlengd. "We zijn erg tevreden over Jack. Hij heeft de rust en de sfeer rond het eerste elftal na een paar moeilijke seizoenen weer helemaal teruggebracht."

Met zestien punten uit twaalf punten staat de club momenteel op de negende plaats in de 3e klasse A van het zaterdagvoetbal.

