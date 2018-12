Oostkapelle en trainer Hazelaar gaan door

Harro Hazelaar blijft trainer bij Oostkapelle (foto: Mariska Wattel)

Oostkapelle heeft de laatste acht wedstrijden in de competitie gewonnen en is aan een uitstekende reeks bezig. De club staat momenteel op de tweede plaats in de 2e klasse E, op twee punten van koploper Terneuzense Boys.

Hazelaar was tussen 2012-2015 al trainer bij Oostkapelle. Hij werkte ook als jeugdtrainer bij de JVOZ in Vlissingen en was één seizoen actief bij Yerseke.

Lees ook: