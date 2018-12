Hoek ontslaat trainer Dennis de Nooijer

Hoek meldt in een persbericht dat de club het contract met De Nooijer per direct heeft ontbonden. "Reden van deze beslissing is gelegen in het ontbreken van wederzijds vertrouwen onder andere doordat gemaakte afspraken niet werden nagekomen. HSV Hoek zal direct op zoek gaan naar een geschikte opvolger", zo staat in het persbericht.

Beschadigen

Voorzitter Art van der Staal wil geen inhoudelijke reactie geven. "Ten eerste heb ik daar geen behoefte aan. Daarnaast willen we Dennis ook niet beschadigen. Het is allemaal heel vers. Het enige dat ik kan zeggen is dat er regelmatig afspraken niet werden nagekomen. Misschien dat er in de loop van de week wel een reactie komt."

Dennis de Nooijer is aan zijn eerste seizoen bezig als hoofdtrainer van Hoek. De club promoveerde vorig seizoen naar de Derde Divisie en staat onder leiding van De Nooijer op de gedeelde derde plaats.

Eisen

De Nooijer kreeg zijn ontslag vandaag te horen. "Wij hebben deze week niet getraind en dat wordt mij nu verweten", aldus De Nooijer. Hij heeft zijn selectie deze week vrijaf gegeven vanwege de winterstop en dat valt slecht in Hoek.

"We hebben een uitstekende eerste competitiehelft gespeeld en veel punten gehaald. Ik vind dat de groep deze week daarom vrijaf verdiende en niet hoefde te trainen, maar er werd door de voorzitter geëist dat we zouden trainen."

Siereveld

Assistent-trainer en boegbeeld van Hoek Giovanni Siereveld mocht wel blijven van de club, maar is solidair aan De Nooijer. "Dat is in mijn ogen normaal, omdat dit echt een onterecht besluit is", zegt oud-speler Siereveld. Hij was net als De Nooijer aan zijn eerste seizoen in de technische staf van Hoek bezig.