Politie vindt speed, cocaïne, hennep en amfetamine in huis Borsele

Politieagent (foto: ANP)

Tegen de verdachte liep al een onderzoek naar verboden wapenbezit. Om die reden was er toestemming gegeven om zijn woning te doorzoeken. In plaats van wapens vonden de agenten zeven zakjes amfetamine, drie zakjes hennep, 63 amfetaminepillen en 12 zakjes met cocaïne en speed.

Thuis afwachten

De verdachte is voor verhoor meegenomen naar een politiecellencomplex en in verzekering gesteld. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. De zaak zal worden voorgelegd aan de officier van justitie. De man mag het verdere verloop van zijn zaak thuis afwachten.