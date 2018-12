VCK in zee met trainer Wesley Visser

Trainerscarrousel amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Visser, die een contract getekend heeft voor één seizoen met een optie voor nog één seizoen, was voor het laatst actief bij Reiger Boys in Heerhugowaard. Met die club kwam hij uit in de 3e klasse.

Dit seizoen heeft Visser (34) geen club, mede omdat hij door de verhuizing van zijn gezin naar Zoutelande minder tijd had. Wel is hij als vrijwilliger actief bij De Meeuwen in zijn woonplaats.

Visser, geboren Zeeuws-Vlaming, was als jeugdtrainer actief bij profclubs als RBC Roosendaal, AZ, Club Brugge en AA Gent. In het Zeeuwse amateurvoetbal was hij kort hoofdtrainer bij Terneuzen, in het seizoen 2014-2015.