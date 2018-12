Makkelijke overwinning Kloetinge in de beker

Luuk van Vossen juicht nadat hij heeft gescoord (foto: Orange Pictures)

Kloetinge kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong, want al binnen tien minuten zette Luuk van Vossen de eersteklasser op 1-0. Vijf minuten later was het al 2-0 toen Ramon Janson van dichtbij raak kopte. Ditzelfde duo, Van Vossen en Janson scoorde allebei hun tweede treffer, toen eerst Van Vossen na 26 minuten en een minuut later Janson voor de 3-0 en 4-0 zorgde. Het ging hard met de doelpunten want twee minuten later deed Thomas Paauwe iets terug voor Kruiningen. Hij zorgde voor de 4-1. En het leek gelijk daarna ook 5-1 te worden, maar de treffer van Luuk van Vossen werd afgekeurd wegens buitenspel. Ruim vijf minuten later moest Kloetinge een tegenvaller incasseren, toen Timo Jansen geblesseerd uitviel en werd vervangen door Glenn Weesepoel. Maar Kloetinge ging verder met waar ze goed in waren vanmiddag, want Luuk van Vossen scoorde zijn derde van de middag en zette zo de 5-1 ruststand op het bord.



In de tweede helft gebeurde er weinig noemenswaardig tot de 69e minuut toen Can Özgan voor de 6-1 zorgde. En wat Luuk van Vossen kan, kan Can Özgan ook, want hij scoorde ook drie doelpunten in een helft, binnen twaalf minuten zelfs. En dat betekende ook de eindstand. Kloetinge wint de derby met 8-1 en is door naar de vierde ronde.



Volgende ronde

Op 22 januari staat de wedstrijd in de vierde ronde op het programma, thuis tegen zondag derdeklasser Victoria'03 uit Oudenbosch.

Scoreverloop

1-0 Van Vossen (9)

2-0 Janson (14)

3-0 Van Vossen (26)

4-0 Janson (27)

4-1 Paauwe (29)

5-1 Van Vossen (41)

6-1 Özgan (69)

7-1-Özgan (80)

8-1-Özgan (81)



Opstelling Kloetinge

Pijnenburg, Wuyts, Jaap Esser, De Jonge, Jansen (Weesepoel/36), Van den Dries (Van Tiggele/46), Van Vossen, Mulder, De Leeuw, Özgan, Janson (Van Vooren/76)