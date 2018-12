Deel dit artikel:













Uitslagen amateurvoetbal 22 december

Er stonden vandaag zowel enkele bekerwedstrijden als inhaalwedstrijden op het programma. Kloetinge en Philippine voegen zich bij Serooskerke en Terneuzense Boys als enige vier Zeeuwse clubs die nog over zijn in de vierde ronde. In de tweede klasse E deed Tholense Boys goede zaken. De club van trainer Erwin de Nijs klom naar de zesde plaats. Hieronder alle uitslagen van het Zeeuwse amateurvoetbal van vanmiddag.

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) Districtsbeker Zuid 1

Kloetinge en Philippine hebben zich geplaatst voor de vierde ronde. Lees ook: Makkelijke overwinning Kloetinge in de beker 2e klasse E

Tholense Boys is opgerukt naar het linkerrijtje na de uitzege op DBGC. 3e klasse B

WHS verliest de inhaalwedstrijd in eigen huis van Seolto. 4e klasse A

Door de thuiswinst van Domburg blijft de Walcherse ploeg in het spoor van Patrijzen op de zevende plaats. 4e klasse B

DwO'15 pakt in extremis een punt bij VVC'68. Victor Vermeulen scoorde in de 90e minuut de gelijkmaker voor de fusieploeg. Lees ook: Uitslagen en standen