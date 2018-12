Ontslag De Nooijer slaat in als bom bij Vandepitte

Reguillo Vandepitte in duel met een speler van Jong FC Groningen (foto: Orange Pictures)

Hoek, dat uitkomt in de Derde Divisie van het zaterdagvoetbal, maakte vandaag bekend per direct afscheid te nemen van De Nooijer, omdat de trainer gemaakte afspraken herhaaldelijk niet zou nakomen.

Veel onrust

Vandepitte laat in het midden of het ontslag terecht is. "Los daarvan zorgt de timing voor veel onrust", zegt Vandepitte.

De club wil bij monde van voorzitter Van der Staal inhoudelijk geen uitleg geven. De Nooijer zelf zegt dat het annuleren van de maandagtraining na de gewonnen wedstrijd tegen VVOG een rol speelt. "Niemand van de spelers klaagt dat die training geschrapt is", zegt Vandepitte. "We hebben keihard gewerkt vanaf de zomer. We zijn vroeg begonnen en sommige spelers hebben pijntjes. Bijna iedereen staat achter die beslissing. Ik persoonlijk ook."

Hoek-voorzitter Art van der Staal wil geen inhoudelijke reactie geven op het ontslag van Dennis de Nooijer (foto: Omroep Zeeland)

Volgens De Nooijer eiste voorzitter Van der Staal dat er getraind moest worden.

Cultuur bij Hoek

"Bij Hoek is de cultuur dat het bestuur of de tc (technische commissie, red) zich soms bemoeit met trainingen", zegt Vandepitte.

"Of dat moet of goed is, vraag ik me wel af. De trainer moet trainer zijn en neemt beslissingen naar eer en geweten. Op basis van deskundigheid. Soms moet daar vertrouwen in zijn, soms moet je ingrijpen. Zeker op momenten dat het slecht gaat, maar dat is nu niet het geval."

Hoek staat als debutant in de Derde Divisie op de gedeelde derde plaats.

Bijna iedereen staat achter die beslissing om niet te trainen. Ik persoonlijk ook" Hoek-aanvoerder Reguillo Vandepitte

Reguillo Vandepitte (foto: Sjaak van der Salm)





Communicatie is probleem

"Het grote probleem is de communicatie over gemaakte afspraken. Dat is misschien een paar keer meer voorgekomen bij trainingen. Dan was de verwachting dat er wel werd getraind, maar uiteindelijk weer niet", aldus Vandepitte.

