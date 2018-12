Oemoemenoe sluit 2018 af met zege

(foto: Miriam Wasterval)

Oemoemenoe begon gelijk goed aan de wedstrijd toen Leroy Kersten de eerste score aantekende middels een try. Ook Deniel van de Waals scoorde een try en daardoor kwam Oemoemenoe op een 0-12 voorsprong. DSR-C kwam daarna terug tot 7-12. De Delftse studenten kwamen zelfs aan de leiding toen ze er 14-12 van maakten, maar Yedney America en Joey Luitwieler bepaalden daarna de ruststand op 14-22



Degradatiepoule

Er stond vooraf al niks meer op het spel en bij rust was de wedstrijd al beslist. Het werd uiteindelijk mede door scores van Oemoemenoe van Joey Luitwieler, Peter de Lange en Quinten van Dijk 24-42 voor de ploeg van trainer Reweti Montgomery. Na de jaarwisseling moet Oemoemenoe proberen om in de Ereklasse te blijven want de Walcherse club komt dan uit in de degradatiepoule.