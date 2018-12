Kerstzaalvoetbaltoernooi trekt ruim duizend spelertjes naar Goes

Ruim 1300 jongeren voetballen tot oudjaar in Omnium Goes (foto: Omroep Zeeland)

Veel voetballertjes kijken al weken uit naar het grootste jeugdzaalvoetbaltoernooi van Zeeland. Volgens voorzitter Adri de Bruine staan de jongens en meisjes te popelen om mee te doen. "Sommige spelers kunnen er zelfs niet van slapen. Zo spannend vinden ze het."

Robur

De Bruine is al ruim veertig jaar actief in de organisatie en hij heeft het toernooi zien groeien in die jaren. Ooit begon het met twee teams van Robur en Goes. Dit jaar staan er 67 teams van verschillende voetbalverenigingen op de lijst.

Het gaat wel één van de laatste jaren worden voor de 77-jarige Adri de Bruine. "Nog drie jaar en dan bestaat het toernooi 50 jaar. Ik ben dan 80 en dan is het een mooie tijd om te stoppen." Volgens De Bruine zijn er genoeg vrijwilligers om zijn taak over te nemen.

Vrijwilligers

Maar het toernooi draait niet alleen op de organisatie. Ook de meespelende verenigingen draaien vrijwillig diensten als zaalwacht, scheidsrechter of voor het bijhouden van het scorebord. "Die inbrengt maakt dit succesvol, want zonder hulp had het toernooi nooit zo groot geweest," stelt de voorzitter.

Het Jeugdkerstzaalvoetbaltoernooi in Goes duurt nog tot en met oudjaarsdag. Dan worden de finales gespeeld.