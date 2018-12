Tim van den Broeke snelste in Aagtekerkerun

Tim van den Broeke (foto: Omroep Zeeland)

Tim van den Broeke uit Vlissingen was zaterdag de snelste in de Aagtekerkerun. De atleet uit Vlissingen had voor de veertien kilometer lange wedstrijd 43 minuten en 19 seconden nodig. Daarmee bleef hij zijn plaatsgenoot Tim Pleijte dertien seconden voor. Derde werd de winnaar van vorig jaar Aggrey Agaba uit Oeganda. Hij kwam vijf seconden na Pleijte over de finish. Het was voor Van den Broeke zijn tweede zege in de Aagtekerkerun, want hij won deze wedstrijd ook al in 2016.



Bij de dames kon Monica Sanderse het zegegebaar maken. De Vlissingse had 54 minuten en 22 seconden nodig voor de zege. Als tweede kwam Carolien van de Kreeke over de eindstreep, 38 seconden na Sanderse. Ruim drie minuten na Van de Kreeke kwam Mirthe Overkamp uit Koudekerke als derde over de finish. Ook voor Monica Sanderse was het haar tweede zege in de Aagtekerkerun, want zij was vorig jaar ook de snelste vrouw.



later vandaag kun je hier beelden zien van de Aagtekerkerun

Aagtekerkerun, 14 kilometer

Uitslag mannen 1. Tim van den Broeke (Vlissingen) 43.19' 2. Tim Pleijte (Vlissingen) 43.32' 3. Aggrey Agaba (Oeganda) 43.37'

