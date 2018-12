Wapens en hennep in stilgevallen auto in Sluiskiltunnel

Politie (foto: ANP)

Rond 03.30 uur gingen twee politie-eenheden naar de Tractaatweg, omdat er een personenauto stil was gevallen in de Sluiskiltunnel. De agenten troffen in de auto een vrouw aan. Drie andere inzittenden waren richting de uitgang van de tunnel gelopen en werden daar aangesproken door agenten.

Tijdens de identiteitscontrole bleek dat één van de mannen, een 26-jarige man uit Den Haag, nog een boete van 269 euro open had staan of vier dagen hechtenis. Bovendien werd hij als bestuurder van de auto verdacht van rijden onder invloed.

Vuurwapen en zes patronen

Een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats had nog twee onherroepelijke vonnissen openstaan die hij in de gevangenis moest uitzitten. Bovendien bleek hij in het bezit te zijn van een vuurwapen en zes patronen aan munitie. De derde verdachte, een 26-jarige man uit Den Haag, had een flink geldbedrag bij zich en werd verdacht van witwassen.

Uit de auto en de tas van de 24-jarige vrouw uit Den Haag kwamen nog enkele zakjes met in totaal 6,8 gram hennep tevoorschijn. Ze zijn alle vier aangehouden.