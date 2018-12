Record voor de Dikke Toren: 100.000 bezoekers

Adam is 32 jaar weggeweest. Ze groeide op in Burgh-Haamstede, woonde op verschillende plekken in Nederland en België en kwam vier maanden geleden terug. "Omdat het hier zo lekker robuust en uniek is", vertelt ze stralend. "Dat past wel bij mij. Het voelt hier als thuiskomen."

100.000 bezoeker voor Dikke Toren in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Omdat Adam jarig is, was een vriendin bij haar op bezoek. Die wilde ze even de toren laten zien, maar voor ze er erg in had, stond Adam in het middelpunt van de belangstelling. "Waanzinnig", zegt ze daarover, nadat ze is overladen met bloemen, een miniatuur van de toren en felicitaties. "Dit zal ik me altijd herinneren."

In 1454 werd begonnen met de bouw van de Dikke Toren, die eigenlijk Sint Lievensmonstertoren heet. De toren werd vrijstaand gebouwd naast de bijbehorende gotische kerk, welke in 1823 afbrandde. Oorspronkelijk was het plan een 130 meter hoge toren te bouwen, hoger dan de 112 meter van de Dom in Utrecht, maar nadat de stad tegenslag op tegenslag doormaakte werd gestopt met bouwen toen de toren 62 meter hoog was. In 1506 werd de toren geopend. bron: VVV

Torenwachter Hans Baris staat ook te glunderen. Hij werkt nu negen jaar bij de Dikke Toren en gaat bijna met pensioen. "Dit is wel een heel bijzonder moment. Ik doe dit nu negen jaar. Toen kwamen er 38.000 bezoekers en nu 100.000, het is echt ongelofelijk!"