Halsteren kiest opnieuw voor Zeeuwse trainer

Trainerscarrousel amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

De Nijs is nu nog actief bij zaterdag tweedeklasser Tholense Boys en maakt dus promotie. Halsteren is momenteel koploper in de Hoofdklasse B van het zondagvoetbal en is in de race voor promotie naar de Derde Divisie.

De Nijs heeft een contract voor twee seizoenen getekend in West-Brabant. Hij was trainer bij RBC, WHS en sinds 2015 bij Tholense Boys.