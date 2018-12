Historische sluis stond op instorten, maar is gered

De fundering van de sluis was aan het inzakken. Die is nu verstevigd met een betonnen omhulsel. Ook het oude metselwerk was hier en daar aan een opknapbeurt toe door jaren van vochtschade. Bij de opknapbeurt zijn zo veel mogelijk oude stenen gebruikt en heeft de sluis zijn oude vorm behouden. Dijkgraaf Toine Poppelaars is tevreden over het werk tot nu toe. "Het is een Rijksmonument en dat willen we in een goede staat houden", legt de dijkgraaf uit. Er komt ook een trap en een plateau naast de sluis zodat mensen er straks in kunnen kijken.

De sluis ligt verkeerd om

Sinds de bouw van de sluis in 1761 is er nogal wat veranderd in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Zo stroomde het water in de sluis eerst vanuit de polders via de Beaufortsluis naar het buitenwater, de Westerschelde. Doordat er in de tussentijd een zeedijk is aangelegd is er tussen de zeedijk en de Beaufortsluis een 'nieuwe' polder ontstaan. Hierdoor is de stroomrichting van het water gedraaid. Nu gaat alleen het water van die achterliggende (nieuwe) polder door de sluis richting Ossenisse, waar het water uiteindelijk via gemaal Campen naar de Westerschelde gaat. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat hij nu verkeerd om ligt.

Februari 2019 moeten de werkzaamheden klaar zijn (foto: Omroep Zeeland)

Samen met de Beaufortsluis worden er nog negen andere sluizen en duikers opgeknapt in Zeeland. Daarvoor heeft het waterschap een half miljoen euro beschikbaar gesteld. Ook andere partijen, zoals de provincie, betalen mee. Het werk gaat door tot het geld op is.

Feitjes over de sluis -In 1761 werd de uitwateringssluis Beaufort gebouwd.

-De waterstand werd geregeld via een schuif die neergelaten of opgetrokken kon worden met de windas en niet met deuren.

-De Beaufortsluis dankt zijn naam aan de watersnood van 1906 waarbij het gebied rond Kloosterzande overstroomde. J.F. de Beaufort was destijds lid van de 'magistratuur van Hulst' en het Hulster Ambacht.

-In februari 2019 moeten de werkzaamheden klaar zijn

De Beaufortsluis is dan ieder geval weer helemaal opgeknapt. "Tot nu toe ben ik heel tevreden over wat de aannemer hier heeft gepresteerd, de fundering is op orde en de muren zijn in oude glorie hersteld. Daarmee is het cultuurhistorisch project voor de komende tientallen jaren hopelijk weer goed veilig gesteld", aldus Poppelaars.