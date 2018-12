TOP onderuit in topper zaalkorfbal

TOP Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland)

TOP nam in de eerste helft de leiding via een treffer van Petra van Belzen. De wedstrijd ging vervolgens gelijk op. TOP nam telkens wel een voorsprong. In de slotfase van de eerste helft liep Tempo voor het eerst uit naar een grotere voorsprong. Bij rust was de stand 10-7.

In de tweede helft liep Tempo uit naar een 12-7 voorsprong. TOP kwam nog terug tot 13-10 door treffers van Joriaan Schroevers, Anita de Ridder en Jeanine Marijs. Toch lukt het TOP niet om dichterbij te komen. Tempo liep weer uit naar 16-11. Jurriaan Bouwens en Peter van Belzen brachten het verschil weer terug tot drie goals.

TOP heeft dit seizoen nog geen uitwedstrijd gewonnen in de zaalcompetitie. Dat lukte ook niet tegen koploper Tempo, want die ploeg behield de voorsprong ondanks dat TOP via doelpunten van Joriaan Schroevers en Jeanine Marijs terugkwam tot 17-15.

Hoofdklasse A