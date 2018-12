De Geus verlengt bij koploper Duiveland

Rohan de Geus (midden) heeft zijn contract bij Duiveland met één seizoen verlengd. (foto: sv Duiveland)

Duiveland staat momenteel aan kop in de 4e klasse B en heeft de eerste periodetitel al op zak. Duiveland is ook de meest scorende ploeg in het Zeeuwse amateurvoetbal: 83 treffers in twaalf duels.

De Geus is aan zijn eerste seizoen bezig op Schouwen-Duiveland. Daarvoor was hij drie seizoenen trainer bij Apollo'69 en vier bij Lewedorpse Boys.