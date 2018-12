Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bruins opvolger De Jonge bij SSV'65

Pim Bruins uit Hendrik-Ido-Ambacht is volgend seizoen trainer bij zaterdag tweedeklasser SSV'65 in Goes. Bruins (36) is nu nog trainer bij Krabbendijke, dat ook uitkomt in de 2e klasse E.

Pim Bruins wordt trainer van SSV'65 in Goes (foto: Frans van Pagee) Bruins speelde zelf jarenlang bij SSV'65 en wordt nu de opvolger van de huidige trainer Carlos de Jonge, die aan het einde van het seizoen stopt. Bruins promoveerde dit jaar met Krabbendijke na het kampioenschap in de 3e klasse B.