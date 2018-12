Van Grimberghe terug bij STEEN na vertrek Audenaert

Trainerscarrousel amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Audenaert kreeg deze week te horen dat zijn contract niet verlengd wordt in Sint-Jansteen. Dat viel slecht bij de Belg, die vervolgens per direct opstapte. "Er is geen kritiek op het functioneren van Luc. Alleen had het merendeel van de spelersgroep aangegeven dat ze een jongere trainer beter bij de groep vinden passen", zegt bestuurslid Jo van Remortele.

"De groep wilde het seizoen ook gewoon met Luc afmaken, maar hij kon het niet opbrengen. Dat heeft er ook mee te maken dat hij niet gewend is om al zo vroeg te praten over wel of geen contractverlenging. Belgische trainers zijn dat niet gewend", aldus Van Remortele.

Carlo van Grimberghe uit Koewacht neemt het trainerschap op zich totdat STEEN een definitieve oplossing heeft gevonden. Van Grimberghe is geen onbekende. Hij was jarenlang trainer bij de club.