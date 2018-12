Hennepkwekerij ontdekt op garagezolder Aardenburg

(foto: Omroep Zeeland)

Met behulp van een warmtecamera werd het vermoeden van de politie bevestigd dat er wellicht een hennepkwekerij aanwezig was. Op de zolder stonden in een kweekruimte 108 hennepplanten in volle bloei. Volgens een berekening zou de oogst bijna 14.000 euro hebben opgeleverd. Vermoedelijk was er al eerder geoogst aangezien er in de ruimte enkele droogrekken met plantenresten stonden.

Diefstal van stroom

Een fraude-inspecteur van Enduris heeft de hennepkwekerij afgesloten van het stroom en de meter verwijderd. Hij heeft geconstateerd dat er sprake was van diefstal. De energiemaatschappij zal hier aangifte van doen. De hennepopruimploeg heeft de kwekerij vervolgens ontmanteld.