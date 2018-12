Patrick Boute na seizoen weg bij Aardenburg

Patrick Boute is aan zijn laatste seizoen als trainer van Aardenburg bezig (foto: Omroep Zeeland)

Boute is bezig aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer van de zondag vijfdeklasser. Overigens trainde hij al eerder Aardenburg. Tussen oktober 2007 en 2009 was had hij al eens de technische leiding bij de Zeeuws-Vlaamse club. Tussendoor was Boute actief als hoofdtrainer bij respectievelijk Biervliet, Sluiskil en Oostburg.



In een reactie zegt voorzitter Peter de Vrieze dat de deur altijd open staat voor Boute. "Hij heeft prima werk geleverd in een periode dat het niet altijd rozengeur en maneschijn was" De Vrieze zegt komende week gesprekken te voeren met de opvolger van Boute en heeft daarvoor enkele kandidaten op het oog, Hij hoopt op korte termijn de nieuwe trainer voor volgend seizoen bekend te kunnen maken.