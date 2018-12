Marco van Vlierberghe vertrekt na het seizoen bij Hontenisse

Marco van Vlierberghe (foto: vvhontenisse.nl)

Van Vlierberghe is bezig aan zijn vierde seizoen bij Hontenisse, waarmee hij in 2017 promoveerde naar de derde klasse. Het verblijf op dat niveau duurde maar een seizoen, want afgelopen seizoen degradeerde de club weer naar de vierde klasse, waar het momenteel koploper is.



Marco van Vlierberghe (49) was eerder actief als hoofdtrainer bij Clinge, Terhole en Graauw.