John Moes blijft bij Corn Boys

Trainerscarrousel Amateurvoetbal (foto: OZ)

Moes heeft zijn contract dat na dit seizoen afliep met twee seizoenen verlengt. De uit Terneuzen afkomstige Moes eindigde vorig seizoen laatste met Corn Boys, maar staat dit seizoen op de negende plaats in de vijfde klasse. Volgens voorzitter Ronald de Bruijne heeft de club de stijgende lijn te pakken. "We sprokkelen punten en hebben de ambities om op termijn in de vierde klasse te spelen. Onze onder zestien speelt op vrij hoog niveau en we hopen dat deze spelers bij ons blijven als ze naar de senioren kunnen." John is een echte clubman en speelde ook bij Corn Boys en wil daar graag aam meewerken."



John Moes was tussen 2008 en 2010 al twee seizoenen actief als hoofdtrainer bij Corn Boys. Tussendoor was hij trainer van de A1 van Terneuzense Boys.