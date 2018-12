Deel dit artikel:













Uitslagen amateurvoetbal 23 december

Slechts vijf wedstrijden werden er gespeeld in het Zeeuwse amateurvoetbal van vandaag. Breskens gaat met een prettig gevoel de winterstop in want de Zeeuws-Vlamingen wonnen hun wedstrijd. De uitslagen van alle vandaag gespeelde wedstrijden lees je hieronder.

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) 2e klasse E

Kruisland maakt gehakt van Hoeven en is de nieuwe koploper. 4e klasse A

Breskens houdt de druk op koploper Hontenisse door een ruime uitzege op Vogelwaarde. 5e klasse A

Sluiskil en Hoofdplaat weten niet te winnen.