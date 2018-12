Topdrukte in supermarkten, maar (nog) geen stress

In de Albert Heijn XL in Vlissingen is het rond het middaguur in de gangpaden al aansluiten in de rij voor de kassa. Niet leuk voor de klant, maar supermarktmanager Jack van Oers loopt met een glimlach door zijn winkel.

In deze periode is het aantal bezoekers ruim 50 procent hoger en kopen de mensen ook meer. Vooral de exclusieve spullen worden in de wagentjes gelegd, maar het klassieke stuk rollade of het gourmetvlees blijft in trek.

Kers op de taart

"We draaien met een volle bezetting en niemand kan vakantie nemen, maar deze periode is de kers op de taart." In de avonduren wordt langer doorgedraaid om de winkel bij opening weer vol te hebben.

De supermarktmanger blijft lachen ondanks de drukte (foto: Omroep Zeeland)

Zelf kerst vieren? "Een ijsjesverkoper gaat ook niet op vakantie in de zomer," zegt Van Oers met glimlach. Op Tweede Kerstdag is hij vrij, maar geen idee wat er dan op het menu staat. "Wij gaan lekker uit eten."