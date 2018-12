Deel dit artikel:













Jean-Paul de Bruijn geselecteerd voor Europees kampioenschap

Biljarter Jean-Paul de Bruijn uit Hulst is geselecteerd voor het Europees kampioenschap driebanden in het Duitse Brandenburg. De Bruijn heeft zich niet gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap dat in februari in Duitsland wordt gehouden.

Jean Paul de Bruijn verloor in de kwartfinale van het Masters-toernooi in Berlicum van Dick Jaspers (foto: KNBB) De Bruijn mag naar het EK omdat er vier landgenoten mogen deelnemen, en op het Wereldkampioenschap maar twee. Bij het vorige WK nam De Bruijn wel deel, maar hij staat nu te laag om de nationale grand prix ranking. Op het EK komt De Bruijn zowel uit in de landenwedstrijd als in de individuele wedstrijd,



Bij de landenwedstrijd maakt de Bruijn deel uit van team Nederland B en vormt hij met Glenn Hofman een team. Het andere Nederlandse team, team A bestaat uit Dick Jaspers en Raimond Burgman, die beiden ook ons land vertegenwoordigen op het WK. Het Europees kampioenschap in Brandenburg wordt gehouden van eind april tot begin mei 2019.