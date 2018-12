Kerstliederen zingen in de haven van Goes

Zingen bij de Sint Maartensbrug (foto: Omroep Zeeland)

Er werden een uur lang gezamenlijk en uit volle borst kerstliederen gezongen en het kerstverhaal werd gelezen door Margo Mulder, de burgemeester van Goes.

Muziekkorps Euphonia en gospelkoor Testimony gaven de maat en de toon aan. Het koor vanaf een groot schip in de jachthaven. De meer dan 1000 bezoekers konden vanaf de kade meezingen.

Kerst bij de Sint Maartensbrug (foto: Omroep Zeeland)

De organisatie van het evenement was in handen van vier Goese kerkgenootschappen: de Evangelische Gemeente Rafaël, de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Protestantse Gemeente en de Vrije Evangelische Gemeente uit Goes. Volgens organisator en dominee Gerard van Wetering was dat nog een hele klus. "Er zijn zoveel veiligheidsmaatregelen nodig. We zitten inmiddels al bij draaiboek nummer 16", zegt hij lachend.

Sfeerverslag van 'Kerst bij de Sint Maartensbrug'

Verbinding

De kerken hopen met het nieuwe evenement aan het water voor verbinding te zorgen onder de mensen. "We zien overal dat mensen boos en gefrustreerd zijn. In Frankrijk lopen mensen allemaal met gele hesjes rond. Die komen in opstand, iedere voor zich", legt hij uit. "En wij willen met Kerst mensen met elkaar verbinden, zoals God zich verbindt met mensen".

Veel publiek bij de Sint Maartensbrug (foto: Omroep Zeeland)

Sfeerimpressie

Evenement van de Week, maandagavond vanaf 17.15 uur op tv, geeft een sfeerimpressie van Kerst bij de Sint Maartensbrug. De uitzending is ook online terug te kijken.