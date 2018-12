'In elk gerecht verwerk ik een stukje Zeeland'

Frank Goudt (30) groeide op in Koudekerke. In 2012 opende hij het restaurant Me & Mrs Jones in Middelburg, maar toen hij de liefde van zijn leven ontmoette, Svenja uit Lier, besloot hij te verhuizen naar België. Sinds anderhalf jaar is het restaurant Goudt open. Al blijft Zeeland altijd in zijn hart: "In elk gerecht zit een stukje Zeeland. Ik begin met één Zeeuws ingrediënt en vanuit dat product maak ik een gerecht."

Ik ben bewuster gaan leven, beter op mijn voeding gaan letten en genoeg slaap pakken. Dat is wel nodig, wil ik dit volhouden." Frank Goudt

Zijn vrouw ontvangt de gasten, serveert het eten en schenkt de wijn. De rest doet Frank allemaal, doordeweeks zelfs de afwas. "Dat is wel een bewuste keuze. We willen eerst een goed lopend restaurant neerzetten voordat we personeel in dienst nemen." Het is hard werken. Zeker nu hij en Svenja onlangs ouders zijn geworden. "Ik ben gezonder gaan leven, beter op mijn voeding gaan letten en ik pak genoeg slaap. Dat is wel nodig anders is dit niet vol te houden."

Het harde werken is beloond met een vermelding in de onlangs verschenen restaurantgids GaultMillau. "Dat is natuurlijk mooi en we hebben het helemaal zelf gedaan. Het is sinds mijn achtste al een droom van me om kok te worden, dus dit is een kroon op mijn werk."