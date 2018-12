Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto botst tegen gevel in Vlissingen

Bij een botsing in Vlissingen is een auto tegen de gevel van een huis gereden. Op de Paul Krugerstraat botsten twee auto's kort na half elf gisteravond tegen elkaar. Eén van de auto's schoot door tegen het huis. De bestuurster is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Auto ramt gevel in Vlissingen (foto: Provicom) Beide voertuigen liepen schade op en moest worden weggesleept door een bergingsbedrijf. Ook de gevel van de woning raakte beschadigd. De weg was vanwege de afhandeling van het ongeluk tot 00.15 uur afgesloten.