Zeeland wordt wakker: Kerstdrukte, Goudt en opknapbeurt

In elk stukje verwerk ik een stukje Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Topchef

Frank Goudt (30) groeide op in Koudekerke. In 2012 opende hij het restaurant Me & Mrs Jones in Middelburg, maar toen hij de liefde van zijn leven ontmoette, Svenja uit Lier, besloot hij te verhuizen naar België

Drukte in supermarkt met Kerst (foto: Omroep Zeeland)

Kerstdrukte

Aanschuiven bij de kassa, zoeken naar dat bijzondere kaasje en toch een beetje stress.

De sloot bij de sluis is afgedamd voor de werkzaamheden (foto: Omroep Zeeland)

Opknapbeurt

De Beaufortsluis bij Walsoorden is de afgelopen maanden voor tonnen opgeknapt. Dat was hoog nodig, want de historische sluis stond op instorten toen de werkzaamheden begonnen.

In Vlissingen druipt de regen van dit fruit (foto: Anne-Marie van Iersel)

Weer

Zon en wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Er waait een zwakke tot matige noordenwind die later op de dag bijna helemaal wegvalt. Het wordt maximaal 9 graden.