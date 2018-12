Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vuilnisauto gemeente Vlissingen belandt in sloot

Een vuilnisauto van de gemeente Vlissingen is maandagochtend bij Kortgene van de weg geraakt en in de sloot beland. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Een vuilnisauto van de gemeente Vlissingen belandde in de sloot (foto: Provicom) De vuilniswagen was geladen met oud papier. Het ongeluk gebeurde op de 1e Deltaweg (N256). De vuilnisauto is door twee bergingsvoertuigen uit de sloot gehaald. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.