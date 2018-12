Kustwacht zoekt man die nepmelding deed van vermist zeiljacht

Vliegtuig van de Kustwacht tijdens een zoekactie (foto: Omroep Zeeland)

De man belde afgelopen donderdag rond 18.30 uur het alarmnummer 112 en vertelde dat een zeiljacht met vijf opvarenden zinkende was. Dat zou 400 meter uit de kust gebeurd zijn. Daarna viel de verbinding weg.

De kustwacht ging meteen op zoek met twee helikopters en vier reddingsboten naar het schip en de slachtoffers op de Noordzee tussen Ouddorp en Oosterscheldekering. Zowel op zee als op de radar was niets te zien.

De zoekactie ging de volgende ochtend, zodra het licht werd, door met een vliegtuig en diverse reddingsboten. "Al bij al een forse inzet", vertelt de kustwacht.

'Tienduizenden euro's'

"Alleen al een vliegtuig kost duizenden euro's per uur. De kosten voor ons zijn fors, je hebt het zeker over tienduizenden euro's. Vanzelfsprekend als daarmee mensen gered worden, maar niet voor een fakemelding."

De kustwacht gaat ervan uit dat er geen sprake was van een gezonken boot. "Als een schip zinkt, komt er altijd wel wat boven drijven: kussentjes, touw, fenders (stootkussens), wrakstukken of brandstof. Maar we hebben niets gevonden."

Simkaart

Medewerkers van de kustwacht hebben de melding opnieuw afgeluisterd. Het bericht kwam van een Nederlandstalige man. "Het blijkt dat de melding is gedaan van een mobieltje waar de simkaart uitgehaald is. In zo'n geval kun je altijd nog wel 112 bellen."

Nu wordt gezocht met het IMEI-nummer (het serienummer van die ene telefoon). "We willen de beller graag achterhalen. Om aangifte tegen hem te doen vanwege een valse melding. En om eventueel de kosten van de inzet te verhalen."

Lees ook: