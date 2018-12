Op alle milieustraten een AED-apparaat

AED's in alle milieustraten in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De Hartstichting hield onlangs een peiling waaruit bleek dat er te weinig AED's (Automatische Externe Defibrillators) in Zeeland zijn. Zij pleiten vooral voor vrij toegankelijke AED's. Elke week worden in Nederland 300 mensen getroffen door een hartstilstand. Binnen zes minuten reanimeren verhoogt de overlevingskansen. Doordat steeds meer omstanders starten met reanimeren en door de inzet van de AED overleven de afgelopen jaren steeds meer mensen zo'n hartstilstand.

De ZRD kiest er bewust voor een AED op te hangen in de milieustraat. Tijdens de openingsuren komen veel mensen naar de milieustraat. De beheerders beschikken allen over een EHBO en BHV diploma en zijn in staat te reanimeren.