Veenstra krijgt nog altijd kippenvel als hij aan promotie GOES denkt

GOES beleefde als promovendus in de Hoofdklasse een uitstekend seizoen. "Aan het begin van het jaar vertrokken een aantal belangrijke spelers", zegt Veenstra. "Daar kwamen een paar jonge jongens voor terug en dat in combinatie met een beginnend hoofdtrainer met amper ervaring in het seniorenvoetbal." Het bleek een gouden combinatie. GOES verbaasde heel Zeeland en mocht in juni spelen in nacompetitie om promotie.

In de eerste ronde werd het Gelderse Silvolde over twee wedstrijden verslagen. Daarna werd GOES aan Be Quick uit het Groningse Haren gekoppeld. De thuiswedstrijd eindigde in 2-2. "Na een busreis van vier uur stapte ik erg gespannen de bus uit", zegt Veenstra. "Ik hoopte dat mijn spelers zich beter voelde dan ik. Al snel merkte ik dat zij er veel vertrouwen in hadden en het pakte goed uit."

Rogier Veenstra wordt door de spelers van GOES op de schouders genomen (foto: Orange Pictures)

Stemmen op favoriete sportmoment

Vanaf vanavond kan er via de Facebook-pagina van Omroep Zeeland Sport gestemd worden op het beste de Zeeuwse sportmomenten. Veenstra vindt dat GOES de prijs zeker verdiend. "Omdat ik denk dat het een hele unieke prestatie is. In het zondagvoetbal speelde er in Zeeland nog nooit een club op dit niveau", zegt Veenstra. "Daarnaast hebben we weer uitstraling gegeven aan de club en ook de manier van spelen heeft een positieve bijdrage geleverd."

Vanaf donderdag kan er gestemd worden. Later deze week volgen de andere genomineerden.