'Het gekste wat ik meemaakte? Shirts en spandoeken met mijn naam erop'

Tolhoek eindigde op de 37e plaats in het algemeen eindklassement. Als vijfde Nederlander achter de gevestigde namen Dumoulin, Kruijswijk, Mollema en Gesink.

Tolhoek kreeg heel veel reacties op zijn optreden in de Tour. "Veel familie en vrienden zijn naar de Tour komen kijken. Dat is supermooi. Dan zie je pas hoe groot de Tour is. Het gekste wat ik heb meegemaakt? Shirtjes en spandoeken met mijn naam erop." Tolhoek denkt dat het niet gekker kan worden zoals afgelopen zomer.

Beste klimmer

Bij de ploeg is er veel vertrouwen in het Bevelandse talent. Tolhoek (24) moet uitgroeien tot een van de beste klimmers in de wereld, vertelde ploegleider Frans Maassen al eens. Dit jaar krijgt hij weer de tijd om beter te worden. En af en toe mag hij ook voor eigen succes rijden, zoals in de Ronde van Catalonië en de Ronde van Zwitserland.

Komend jaar rijdt Tolhoek overigens geen Tour de France. Wel komt hij in actie in de Giro d'Italia, waarin hij vanaf 11 mei kopman Primoz Roglic aan een goede eindklassering moet helpen.

Antwan Tolhoek in actie tijdens de Tour de France op de Mur de Bretagne (foto: Orange Pictures)

Schorsing

Tolhoek kwam niet alleen positief in het nieuws. In het begin van het jaar werd hij twee maanden geschorst. Tolhoek had slaapmedicatie in bezit zonder dat de ploegleiding en medische staf daarover op de hoogte waren. "Ik denk er nog wel eens bewust aan terug", zegt Tolhoek nu. "Het heeft veel met me gedaan in positieve zin. Ik heb er veel van geleerd."

