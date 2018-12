'Kop van Jut' wil opvolger De Nooijer snel presenteren

Dennis de Nooijer is ontslagen bij Hoek. Zijn assistent Giovanni Siereveld (achter) toonde zich solidair (foto: Orange Pictures)

"Op 2 januari hervat de groep de training en dan hoop ik dat de nieuwe trainer er is", zegt Van der Staal. Hoek is op zoek naar een nieuwe hoofd- en assistent-trainer.

"Mocht dat niet lukken, dan wordt 8 januari onze deadline". Dan speelt Hoek een oefenwedstrijd tegen de beloften van AA Gent.

De competitie in de Derde Divisie wordt op zaterdag 12 januari. Hoek speelt dan op eigen veld tegen Harkemase Boys.

Genoeg sollicitaties

Volgens Van der Staal zijn er al genoeg trainers die gesolliciteerd hebben na het ontslag van De Nooijer. "Het zal een drukke periode worden, maar we wisten dat dit het gevolg was van het ontslag."

"We willen het liefst met een trainer in zee, die een contract voor anderhalf seizoen tekent. Als het een interim-trainer wordt, moeten we over drie a vier weken weer rond de tafel zitten. Dat is niet ideaal."

Dennis de Nooijer uit Vlissingen werd zaterdag ontslagen als hoofdtrainer van Hoek. Volgens de club omdat De Nooijer gemaakte afspraken niet nakwam. De trainer was sinds deze zomer hoofdtrainer. Onder leiding van De Nooijer speelde Hoek achttien duels. Daarvan werden er slechts twee verloren. Hoek staat momenteel op de gedeelde derde plaats in de Derde Divisie.

Art van der Staal: "Nu ben ik de kop van Jut. Dat is dan maar zo." (foto: Orange Pictures)

Van der Staal beleefde naar eigen zeggen een druk weekend met heel veel reacties op het ontslag van De Nooijer. "De social media doet zijn werk wel."

Spijt

Spijt van zijn beslissing heeft hij niet. "Ik heb de beslissing genomen en ben daar ook verantwoordelijk voor, maar de tc (technische commisie, red) staat vierkant achter mij. Ik ben nu even de kop van Jut. Dat is dan maar zo."

Van der Staal wilde afgelopen weekend niet inhoudelijk reageren op het ontslag van De Nooijer en gaat dat voorlopig ook niet doen. "Ik ben dat niet van plan. Intern heb ik mijn zegje al gedaan. Dat is genoeg."

Assistent-trainer Giovanni Siereveld mocht wel blijven van de club, maar is solidair aan De Nooijer. "Dat is in mijn ogen normaal, omdat dit echt een onterecht besluit is", zegt oud-speler Siereveld. Hij was net als De Nooijer aan zijn eerste seizoen in de technische staf van Hoek bezig.

De Nooijer geeft aanwijzingen in het gewonnen duel tegen SJC (foto: Orange Pictures)

