'North Sea Ports, maar dan in de zestiende eeuw'

Aan de restauratie is zes jaar gewerkt. Tijdens de restauratie zijn bijzondere archeologische vondsten gedaan. "Een aantal potscherven hebben nog eens laten zien dat de haven van Gent zich al in de 10e eeuw ontwikkelde", aldus restauratie-architect Wouter Callebaut:

Hoewel de gevel stamt uit de zestiende eeuw, is het gerestaureerde interieur eigenlijk nog maar een eeuw oud vertelt Callebaut.

Op de begane grond van het Huis van de Vrije Schippers in Gent komt een openbaar toegankelijke tentoonstelling over de havens van North Sea Port. Niet alleen die in Gent, maar ook de havens in Vlissingen en Terneuzen.

Het Huis van de Vrije Schippers is de afgelopen jaren gerestaureerd, eerst in opdracht van de haven van Gent, maar na de fusie met de haven van Zeeland gaat het ook als ontvangstruimte dienen voor overheden en bedrijven in Zeeland. Volgens Callebaut zijn er duidelijke overeenkomsten tussen het Middeleeuwse Gilde van de Vrije Schippers en het hedendaagse North Sea Port.