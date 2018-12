Deel dit artikel:













Vrijspraak voor het overvaren van plezierjacht in Kanaal door Zuid-Beveland

Twee Duitse mannen zijn in hoger beroep vrijgesproken voor het overvaren van een plezierjacht in het Kanaal door Zuid-Beveland. Bij het ongeluk, in 2013, kwam een echtpaar uit Hulst om het leven. De uitspraak in hoger beroep is daarmee gelijk aan de eerdere vrijspraak bij de rechtbank in Middelburg.

Aanvaring 2013 Kanaal door Zuid-Beveland (foto: Omroep Zeeland) Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden in hoger beroep een werkstraf van 150 uur, waarvan 50 voorwaardelijk. Het OM verweet de mannen dat ze niet goed hebben opgelet. Volgens de advocaat-generaal hadden de mannen kunnen weten dat er een plezierjacht voer, omdat de opvarenden via de marifoon hadden gemeld dat ze op het kanaal voeren. De twee mannen, een stuurman en een bemanningslid, hielden vast aan hun standpunt dat ze vanwege de dode hoek van de binnenvaarttanker het jacht niet hebben gezien.