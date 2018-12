Festival wil duizenden bezoekers laten droogroeien voor wereldrecordpoging

Droogroeien in Etten-Leur (foto: ANP)

Maikel Harte, zanger van de Lamaketta's en organisator van Festival de Ballade, zegt dat er altijd wel mensen op de grond gaan zitten en roeien als het nummer Kapitein Rooibos wordt ingezet. Zo ontstond het idee om dat met zoveel mogelijk mensen te doen.

Volgens de organisatie moet het verbreken van het oude wereldrecord wel lukken. Dat ligt op zo'n tweeduizend grondroeiers en vorig jaar trok het Terneuzense festival zo'n vijfduizend bezoekers. "Even op Rooibos, het is twee minuutjes werk. En dan ben je toch wereldrecordhouder", laat Harte weten in het radioprogramma Goedemorgen Zeeland.

Maikel Harte over record grondroeien

Festival de Ballade wordt volgend jaar gehouden van vrijdag 5 tot en met zondag 7 juli. Deze maand maakte de organisatie bekend dat Lil' Kleine op vrijdag 5 juli optreedt op het festival.