De Melkkan maakt kans op Appeltje van Oranje

"De Melkkan is ooit begonnen als een soort voedselbank, maar is meer dan dat geworden," zegt Alex Eggermont van de stichting. "We willen gezinnen aan de onderkant van de samenleving helpen en de kinderen er bij betrekken, zodat ze leren dat elkaar helpen belangrijk is." Kinderen zijn elke woensdag welkom en kunnen met van alles en nog wat spelen. Zaterdag is er ook voor de ouderen ruimte om koffie te drinken of een lunch te nuttigen.

Prinses Beatrix

De Melkkan is als enige Zeeuwse organisatie voor de prijs genomineerd, die bestaat uit een bronzen beeldje gemaakt door prinses Beatrix, het Appeltje van Oranje, en een geldbedrag van 15.000 euro. "En natuurlijk de eeuwige roem," zegt Eggermont. Hij zegt dat het geld gebruikt zal worden om de kinderactiviteiten verder uit te breiden.

Koningin Máxima

Er doen veertig vrijwilligersorganisaties in het land aan mee. Vanaf 7 januari kan er gestemd worden en in mei wordt bekend welke vier organisaties het geldbedrag en het Appeltje van Oranje winnen. Dat wordt uitgereikt door de beschermvrouwe van het Oranje Fonds, koningin Máxima.

Lees ook: