Zeeuwen ontvangen de minste kerstkaartjes

Zeeuwen versturen gemiddeld tien kerstkaarten. Dat is een stuk minder dan in de afgelopen jaren (data: Kaartjes2Go). Nu wordt de kerstgroet vaak via een app'je of mail gestuurd. De kerstkaart moet niet alleen opboksen tegen de digitalisering.

Ook de decemberzegel werkt niet mee. "De decemberzegel is een stuk duurder geworden waardoor het minder aantrekkelijk is om een kaart te versturen", zegt Gaby van 't Westende, eigenaresse van de Primera in Middelburg.

Nieuwjaarskaart wordt populairder (foto: Omroep Zeeland)

Nieuwjaarswens

De kerstkaart heeft zijn beste tijd dan misschien gehad, de nieuwjaarsgroet wordt wel iets populairder merkt Van 't Westende op. "Jongeren sturen steeds vaker een nieuwjaarswens op." Volgens Van 't Westende kan het zo maar zijn dat volgend jaar de nieuwjaarsgroet op de mat ligt in plaats van de vertrouwde kerstkaart.