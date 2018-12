Waar de Zeeuwen aan dood gaan

Brandende kaarsen (foto: Niek Verlaan)

In de periode 2015-2017 overleden 1013 mensen van 65 en ouder waarna de arts 'psychische stoornis' op de overlijdensakte invulde. In de periode 2005-2007 waren dat er nog maar 523, ongeveer de helft. In de rest van Nederland is een soortgelijke toename, maar iets minder sterk. Omroep Zeeland heeft steeds de CBS-cijfers van drie achtereenvolgende jaren bij elkaar opgeteld om niet naar kleine jaarlijkse schommelingen te kijken.

Ter vergelijking: aan ziekten van het hart- en vaatstelsel overleden drie keer zoveel 65-plussers als aan psychische stoornissen en kanker komt qua doodsoorzaak hier vlak achteraan. Kanker als doodsoorzaak nam in Zeeland met 16 procent toe en doden als gevolg van hart- en vaatziekten namen in tien jaar met 5,5 procent af.

Voorzichtig

Wees bij het lezen van deze getallen voorzichtig met het trekken van conclusies. Want alle mensen gaan dood. Het is dus alleen maar logisch dat de afname van de ene doodsoorzaak (bijvoorbeeld door een betere behandelingsmethode) leidt tot de toename van andere doodsoorzaken. Je komt als 65-plussers altijd in de overlijdensstatistiek, hoe dan ook.

Ondergaande zon in 's-Heerenhoek (foto: Piet Grim)

Het ligt allemaal wat anders voor mensen jonger dan 65 jaar. Zij kunnen wel zó gezond blijven - dus ouder worden - dat ze uit de sterftestatistiek van hun leeftijdsgroep wegblijven. De sterftecijfers van mensen jonger dan 65 jaar zijn sowieso véél kleiner.

Hier is kanker de belangrijkste doodsoorzaak, met 697 doden in Zeeland in 2015-2017, een afname van 123 overlijdens (15 procent) in de laatste tien jaar. Op de tweede plaats komen de ziekten van het hart- en vaatstelsel, waaraan in de periode 2005-2007 nog 320 mensen overleden. Tien jaar later waren er 194, een daling van 39 procent.

Zelfdoding

Eerder dit jaar werd al bekend dat er een opvallende toename is van zelfmoord in Midden- en Noord-Zeeland, maar dat ook Zeeuws-Vlaanderen verhoudingsgewijs hoge zelfmoordcijfers heeft. In tien jaar is het aantal zelfmoorden onder Zeeuwen jonger dan 65 jaar toegenomen met 91 naar 107 (telkens in de driejaarlijkse periodes), een toename van 17,6 procent.